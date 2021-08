Transfer van Thomas Henry rond? Fransman afgereisd naar Italië

OH Leuven doet het vanavond tegen KAS Eupen zonder Thomas Henry. De Fransman zou al in Italië zitten om zijn transfer af te ronden.

Thomas Henry leek op weg naar AA Gent, maar de speler zelf wou liever een buitenlands avontuur uitproberen.

Heny ontbreekt vandaag bij OHL. In de wandelgangen is te horen dat hij al in Venetië is om zijn transfer met de promovendus naar de Serie A af te ronden.

Daarvoor zouden de Italianen 6 miljoen euro op tafel leggen. Onderhandelingen en medische testen moeten wel nog afgerond worden.