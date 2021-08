🎥 Nieuwe versterking van Beerschot eindelijk in België

Het heeft even geduurd maar de nieuwe versterking van Beerschot is aangekomen in België

Het was al even bekend dat Ramiro Vaca naar Beerschot zou komen. Toch had het wat voeten in de aarde vanwege visumproblemen maar nu is hij er. De wedstrijd van vandaag tegen Club Brugge komt nog te vroeg voor de Boliviaanse international. Vaca komt uit competitie dus zal snel klaar zijn om de positie van Beerschot in het klassement te verbeteren. Hopelijk kan hij snel zijn plek vinden op het middenveld van Beerschot. Daar heb je Ramiro Vaca. Meer video's en foto's op de website van https://t.co/tUfEZjjkM7! 🇧🇴👋 pic.twitter.com/Fy1EqShKmB — Koen Frans (@koenfrans) August 22, 2021





