Geruststellend nieuws vanuit Turkije over de toestand van Fabrice N'Sakala

Besiktas komt met goed nieuws over de toestand van Fabrice N'Sakala.

Gisteren was er verschrikkelijk nieuws in verband met voormalig Anderlechtspeler Fabrice N'Sakala. Dat kan u HIER lezen. Rond de 70ste minuut zakte immers plots Fabrice N'Sakala in elkaar.



Besiktas is inmiddels met nog een update gekomen over N'Sakala en die ziet er goed uit. Ze postten immers een foto waarop de linksachter lachend in zijn ziekenhuisbed de duimen omhoog steekt. Al bij al lijkt het dus relatief goed te gaan met de ex-speler van Anderlecht. De precieze oorzaak is nog niet bekend dat zal nog verder onderzoek moeten uitwijzen.