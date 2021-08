Imke Courtois laat haar licht schijnen over de twee meest spraakmakende transfers tot dusver

Imke Courtois werpt haar licht op de twee meest spraakmakende transfers tot dusver. Deze van Benito Raman naar Anderlecht en Radja Nainggolan bij Antwerp.

Benito Raman werpt zich in de voorbije weken op tot een echte publiekslieveling bij Anderlecht. De 26-jarige aanvaller wordt steeds meer een dragende kracht in de ploeg van Vincent Kompany. Een goeie transfer dus. "Zeker! Geen bonkige spits maar zoals hij achter elke bal aangaat, positie kiest voor doel, twee keer scoorde … " verklaarde Imke Courtois aan De Zondag.



De analiste liet ook haar licht schijnen over Radja Nainggolan, die eerder deze week debuteerde bij Antwerp in de Europese wedstrijd tegen Omonia Nicosia. Ook zijn transfer naar België vindt Courtois een goede transfer. "Dat vind ik wel. De defensie staat nog niet en Radja Nainggolan kon in zijn eerste halfuur het tij niet laten keren, al was zijn invalbeurt wel hoopgevend en veelbelovend."