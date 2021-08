"We hadden al meer punten moeten hebben, dat heeft de VAR ook al toegegeven"

Zulte Waregem heeft zijn start in de competitie met 5 op 15 al bij al een beetje gemist. Al had het ook anders kunnen lopen.

"We hadden misschien een paar punten meer verdiend op basis van ons spel", vond David Hubert na de 5 op 15. "We zullen de punten nu in Oostende moeten gaan zoeken."

5 op 15

"Een aantal keren hebben we in onze eigen voet geschoten, zoals nu tegen Charleroi", beseft ook coach Francky Dury.

"Maar we spelen beter voetbal dan vorig jaar, dus we verdienen meer. Zelfs de VAR heeft al toegegeven dat we meer punten verdienen, maar daar kopen we niets mee."