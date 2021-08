Club Brugge zet grote stap richting nieuw stadion: "Anders kon project vuilbak in"

Club Brugge heeft een ferme stap gezet richting het nieuwe stadion. Dat is deze week bekend geworden.

Er waren heel wat bezwaarschriften binnengekomen de voorbije maanden, vooral van buurtbewoners uit de buurt van de Olympiasite in Sint-Andries.

Maar nu is er wél een milieueffectenrapport goedgekeurd, weet Het Nieuwsblad. En dat is een ferme stap in de goede richting.

Goed werk

"Zonder MER kon het project de vuilbak in", aldus Franky Demon (CD&V), Brugs schepen van ­Ruimtelijke Ordening.

"Het rapport stelt eigenlijk dat Club Brugge op alle punten goed werk geleverd heeft", zijn ze hoopvol binnen het stadsbestuur.