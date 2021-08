Na zwaar blessureleed: Hassane Bandé (ex-KVM) vindt in Kroatië opnieuw vlot de weg naar het doel

Hassane Bandé maakte op jonge leeftijd het mooie weer bij KV Mechelen. Nadien werd hij voor een recordbedrag verkocht aan Ajax. Mede door zwaar blessureleed kon de jonge spits er de hoge verwachtingen nooit inlossen. Nu lijkt hij in Kroatië opnieuw vertrokken.

De snelle aanvaller verliet het AFAS Stadion voor een bedrag rond de negen miljoen euro. Bij Ajax sloeg het noodlot na een gruwelijke tackle van een Anderlecht-speler meteen toe, en dat tijdens een oefenpot. Dankzij zwaar blessureleed kon hij nooit doorbreken in Amsterdam. Nu probeert hij in Kroatië zijn carrière nieuw leven in te blazen.

NK Istra 1961 nam de inmiddels 22-jarige Burkinees tot de zomer van 2022 over van Ajax. Daar lijkt hij zijn oude vorm helemaal teruggevonden te hebben. Na vijf wedstrijden in de Kroatische competitie vond Bandé al vier keer de weg naar het doel. Dit weekend schonk hij zijn ploeg, met een openingstreffer pas tien minuten voor tijd, de overwinning tegen Osijek (2-0).