Dit is de (loodzware) droomloting van Noa Lang: "Doelstelling blijft overwinteren in de Champions League"

Donderdagavond kent Club Brugge haar tegenstanders in de groepsfase van de Champions League. Op de clubkanalen gaf Noa Lang alvast zijn droomloting. De Nederlander koos voor een loodzware poule.

De dribbelkont droomt van een poule met Manchester City, PSG en Ajax. "City is gewoon een hele goeie ploeg. PSG, dat spreekt voor zich. Messi, Neymar, Mbappé, Ramos... moet ik nog doorgaan?"

Uit pot drie kiest Lang voor zijn ex-club, Ajax. "Natuurlijk zou ik dat leuk vinden. Als we een loting zouden hebben zoals ik het wil, hebben we onze supporters echt wel nodig. Tegen Beerschot en zelfs met een half stadion merkte je meteen een verschil."

Wie ook de tegenstander wordt voor blauw-zwart, de doelstelling is duidelijk: "Natuurlijk is het moeilijk om door te stoten, het is Champions League... Dit is mijn droomloting en dat verandert niks aan mijn doelstelling: overwinteren in de Champions League", liet Lang optekenen door de clubkanalen.