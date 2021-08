Officieel: OHL houdt middenvelder langer aan boord

Naar versterkingen blijft het reikhalzend uitkijken voor de OHL-fans, die woensdag ander nieuws kregen om zich op te verheugen. Mathieu Maertens verlengde immers zijn contract bij de fusieploeg tot 2025.

De 26-jarige middenvelder belandde in 2017 bij OHL, nadat hij het als jeugdproduct tot in het A-elftal van Cercle Brugge geschopt had. Bij OHL ontpopte Maertens zich meteen als sterkhouder in 1B. Met acht doelpunten had Maertens bovendien een groot aandeel in de promotie naar 1A in 2020.

Vorig seizoen stond Maertens geruime tijd aan de zijlijn met een blessure. Na twee invalbeurten stond Maertens de voorbije twee wedstrijden aan de aftrap bij het team van Marc Brys.

Het contract van Maertens liep aan het einde van dit seizoen af, maar de West-Vlaming ondertekende zopas een nieuw contract dat hem tot medio 2025 aan OHL bindt. Hij droeg tot dusver 119 keer het shirt van OHL.