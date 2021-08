Vitesse moet aanvoerder ook in de terugmatch tegen Anderlecht missen, maar rekent op Openda: "Hij zal er staan"

Donderdag strijden Vitesse en Anderlecht in Arnhem om een ticket voor de groepsfase van de Conference League. Na de knotsgekke 3-3 van vorige weken ligt alles nog open.

Thomas Letsch, coach van Vitesse, blikte woensdag alvast vooruit naar de confrontatie met Anderlecht. De Duitser gaf onder meer aan Danilho Doekhi ontbreekt. De aanvoerder van Vitesse liep een hamstringblessure op. Aanvankelijk dacht men dat de terugwedstrijd tegen Anderlecht haalbaar moest zijn, maar de wedstrijd van donderdag komt te vroeg voor de centrale verdediger.

Wie er wél bij zal zijn, is Loïs Openda. De huurling van Club Brugge keek in de heenmatch vanop het strafbankje toe. "Openda is terug en zit vol energie. Met zijn snelheid en doelgerichtheid is hij belangrijk voor ons. Hij wil tegen een Belgische ploeg absoluut laten zien dat hij zich hier heeft ontwikkeld. Hij zal er staan", vertelde Letsch aan Voetbal International.