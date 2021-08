Antwerpenaar haalt Marokkaanse selectie, Hakim Ziyech ontbreekt tot eigen verbazing

Ilias Chair werd opnieuw geselecteerd voor de Marokkaanse nationale ploeg. De 23-jarige Antwerpenaar heeft zijn selectie te danken aan zijn sterk seizoensbegin bij de Queens Park Rangers.

De ex-speler van Lierse behaalde tot dusver twee caps voor Marokko. In de komende interlandperiode kruisen Chair en co de degens met Soedan en Guinee-Bisau in de strijd om een ticket voor het WK in Qatar. Bondscoach Vahid Halilodzic riep ook Standard-speler Selim Amallah op, net als Ryan Mmaee (ex-Standard, nu Ferencvarosi).

Opvallende afwezigen bij Marokko: Ajacied Noussair Mazraoui en... Chelsea-speler Hakim Ziyech. De sterspeler van Marokko liet op Instagram al weten wat hij van de beslissing van zijn bondscoach vond.