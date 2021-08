Geen ideale aanloop naar belangrijk Europees duel: Anderlecht-spelers wakker gehouden door aanhangers van Vitesse

De aanloop naar de belangrijke Europese confrontatie met Vitesse verloopt voor de Anderlecht-spelers net iets anders dan wat ze zelf voor ogen hadden. Een goede nachtrust in de nacht voor de wedstrijddag was hen alleszins niet gegund.

Nabij het hotel waar Anderlecht logeert in Arnhem, is rond 3 uur 's ochtends vuurwerk afgestoken. Spelers van Anderlecht die aan het slapen waren, werden zo door het lawaai opnieuw gewekt. Niet de meest ideale nacht voorafgaand aan de terugwedstrijd in een Europese ontmoeting.

Er is niet veel verbeelding nodig om te vermoeden wie er achter zat. Wellicht hebben supporters van Vitesse het vuurwerk afgestoken om de Anderlecht-spelers een goede nacht te ontzeggen. Misschien kan het ook dienen als nog een laatste tikkeltje extra motivatie om met een goede prestatie donderdagavond de onruststokers lik op stuk te geven.

Ook vuurwerk in Eindhoven

Het is zeker geen unicum in Nederland, want eerder deze week pasten supporters van PSV dezelfde tactiek toe aan het spelershotel van Benfica.