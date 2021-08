Mulder kiest drie Champions League-tegenstanders voor Club Brugge: "Ideaal groepje om door te gaan"

Deze namiddag wordt er om 18u geloot voor de poules van de Champions League. Dan weet Club Brugge tegen wie het moet uitkomen om eindelijk de grote ambitie waar te maken.

Club droomt er al jaren van om Europees te overwinteren in de Champions League. Tot nu toe is dat niet gelukt. De potten lijken weer enorm sterk, maar Jan Mulder heeft wel drie ploegen in gedachten tegen wie het zou kunnen lukken.

De analist koos bij VTM voor Real Madrid, Ajax en Sporting. “Ajax en Sporting zijn niet zo sterk. Van Ajax moet je als Club Brugge kunnen winnen, zelfs van Real. Maar laat ons ervan uitgaan dat je verliest tegen Madrid. Dan is dit een ideaal groepje om door te gaan.”