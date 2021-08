KRC Genk verwelkomt fans binnenkort in 5G-stadion en geeft zijn Arena ook andere naam voor komende tien jaar

Wedstrijden van KRC Genk bijwonen, belooft een aparte ervaring te worden. Het stadion van Genk zal het eerste 5G-stadion in België worden. Zeg ook niet langer Limunus Arena. Vanaf heden heet de Genkse voetbaltempel de Cegeka Arena en dat zeker tien jaar lang.

"5G, oftewel de 5de generatie in telecom, komt eraan", staat te lezen op de site van Genk. "Deze technologie brengt voor onze club in de toekomst opportuniteiten op alle domeinen: voor de sportieve (bijv. real time data van spelers) en organisatorische werking en de beleving voor supporters en seathouders. De vele mogelijkheden van 5G zullen binnenkort voor het eerst in België gedemonstreerd worden in de context van een voetbalstadion."

Genk - Anderlecht eerste duel na naamverandering

De Hasseltse IT-groep Cegeka verleent daarom de komende tien jaar zijn naam aan het stadion van KRC Genk. De wedstrijd van komende zondag tegen Anderlecht wordt dus al de eerste competitiematch in de Cegeka Arena. Limunus blijft ook wel één van de partners van KRC Genk.

"Met dit partnership tonen twee innovatieve Limburgse spelers zich door te pionieren in België", zegt Genk-voorzitter Peter Croonen over het engagement dat zijn club samen met Cegeka aangaat. "Een heel fijne en vooral boeiende samenwerking staat ons te wachten."