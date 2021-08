Kompany houdt de druk niet af voor cruciale match: "Zijn favoriet, net als in die 34 matchen in België"

Anderlecht moet het vanavond in de Gelredome klaarspelen om Vitesse te verslaan. Vincent Kompany wou alvast niet in de underdogrol kruipen.

Alles blijft open voor de match na de late gelijkmaker van vorige week. Anderlecht speelde de eerste 20 minuten van die match misschien wel het beste voetbal van de laatste jaren, maar kon dat niet volhouden. Deze keer zal het er 90 minuten (of meer) op moeten zijn.

"Het is een echte cupmatch", aldus Kompany. "Na een mooie wedstrijd in het Lotto Park hebben de twee ploegen dezelfde ambitie, maar Vitesse kan op zijn thuispubliek rekenen."

Maar ook het Anderlecht-publiek zit al een paar jaar op zijn honger en eist meer Europees voetbal. "Ik weet niet precies wat de Conference League financieel bijbrengt, maar ik weet wel wat het betekent voor onze fans", knikte Kompany. "Dat veranderde niet sinds ik speler was, dat hebben we gevoeld de voorbije week."

En de druk wou hij niet afhouden. "Anderlecht is favoriet, zoals we dat alle drie dagen zijn. Zoals in de 34 matchen in België. Dat is het principe bij ons, wat het klassement ook zegt."