Opnieuw pech voor Anderlecht en Hannes Delcroix

Het lijkt erop dat Hannes Delcroix opnieuw moet geopereerd worden aan zijn knie.

Het Laatste Nieuws weet dat Hannes Delcroix naar alle waarschijnlijkheid terug opnieuw onder het mes moet. Afgelopen woensdag blesseerde hij zich aan zijn linkerknie. Na verdere onderzoeken is gebleken dat een operatie waarschijnlijk nodig zal zijn om het definitieve letsel te bepalen. Hierdoor zal hij mogelijks een lange tijd niet meer op het veld staan.

Vorig seizoen kende hij ook al de nodige pech toen hij zich blesseerde aan zijn rechterknie. Zo zag hij zijn kans op een plek in de EK selectie van De Rode Duivels in het water vallen. In november 2020 zat hij voor het eerst in de selectie van Roberto Martinez.