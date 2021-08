Peter Maes blijft kalm ondanks 1 op 15: "Ik voel totaal geen onrust"

Beerschot is niet echt spurtend uit de startblokken geschoten dit seizoen. Maar Peter Maes wordt er nog niet zenuwachtig van. De coach van de Ratten predikt rust.

Maes ziet genoeg progressie om de positiviteit vol te houden. “Ik voel dat deze spelersgroep week na week stappen aan het zetten is. Fysiek zijn we bijna aan onze top. Onze laatste twee wedstrijden tegen Standard en Club Brugge waren goed, nu verwacht ik ook snel een goed resultaat. Mijn spelers verdienen loon naar werken. Hopelijk dit weekend al op Charleroi”, zegt hij bij GvA.

In Sport/Voetbalmagazine was te lezen dat de spelers niet meer achter de coach zouden staan, maar daar houdt hij zich amper mee bezig. “Hoe objectief is dat stuk? Ik kan zoiets wel relativeren. Mijn spelers bleven gelukkig buiten schot. Ik zie dagelijks op training dat ze allemaal vooruitgang boeken. Dat is voor mij het belangrijkste. Ik voel totaal geen onrust.”