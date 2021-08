Ex-speler Brian Priske begrijpt de actie van de coach: "Priske is iemand voor wie het familiegevoel boven alles gaat"

Brian Priske kreeg alle lachers donderdag op zijn hand door quasi naakt op zijn persconferentie te verschijnen. Zelfs voormalige spelers waren verrast door zijn actie.

Dion Cools was tot voor kort speler onder hem bij het Deense Midtjylland. "Dit had ik nu ook niet meteen verwacht, maar hij is wel iemand die op zo'n manier een ploeg weet te motiveren. En hij houdt zijn woord. Met deze actie heeft hij zijn aanpak serieus kracht bijgezet. Priske is iemand voor wie het familiegevoel boven alles gaat", vertelt de ex-speler van Club Brugge in HLN.

Priske wil een groep smeden die aan elkaar hangt. "Van speler één tot nummer 20 of 21 - hij is met iedereen heel erg begaan. Net als bij Antwerp hadden ook wij een heel uitgebreide spelerskern, met een twintigtal spelers die een basisplaats waard zijn. Dat hij ook met zij die ernaast vielen of geblesseerd waren een erg goeie band had, typeert hem als persoon. Hij vindt het heel belangrijk dat de ploeg achter hem staat en andersom. Vanuit een goeie groepssfeer probeert hij iets moois op te bouwen."