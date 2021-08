Vincent Kompany kan voor het eerst beroep doen op nieuwe aanvaller in topaffiche tegen RC Genk

Vincent Kompany en Anderlecht kunnen elke opsteker goed gebruiken. Tegen RC Genk is de nieuwe aanvaller Christian Kouamé er alleszins bij. De Ivoriaan maakt voor het eerst deel uit van de selectie van RSCA. Voor het voorbije Europa League-treffen met Vitesse was Kouamé niet speelgerechtigd.

Anderlecht kondigde een week geleden de komst van Kouamé aan. De Brusselaars huren hem van Serie A-club Fiorentina. Kouamé had tot dusver tijdens zijn loopbaan altijd in Italië gespeeld. Uitkijken dus of de 23-jarige speler, die zowel op de flanken als in de spits uitgespeeld kan worden, in België kan aarden.

Zijn eerste speelminuten moeten er nog aankomen, maar Kouamé zit wel in de selectie van Anderlecht voor de verplaatsing naar Genk. Die zal zondagavond afgewerkt worden, de aftrap is om 18u30. Bij Anderlecht hebben ze ook al de naamsverandering van het Genkse stadion opgemerkt. Het onderlinge duel is de eerste wedstrijd in de Cegeka Arena.

Voort is de grote afwezige in de Brusselse kern uiteraard verdediger Hannes Delcroix. Hij heeft een meniscusblessure opgelopen en is waarschijnlijk enkele weken buiten strijd.