Vreemd verhaal in Charleroi: opvolger voor Dessoleil komt gratis ondanks contract voor een jaar

Sporting Charleroi verloor deze week kapitein Dorian Dessoleil die richting Royal Antwerp FC trekt.

Een stevig verlies want Dessoleil was graag gezien en speelde al sinds 2015 voor de Carolo’s. Hij zet zijn carrière verder bij The Great Old.

Volgens La Dernière Heure heeft Charleroi echter al een opvolger gevonden. Dat zou Loïc Bessile worden, een 22-jarige speler die gratis zou overkomen van Bordeaux ondanks nog een contract voor een jaar.

Bessile zou volgens de Waalse krant een contract voor twee seizoenen tekenen in Charleroi.