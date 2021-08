Yannick Aguemon wil dit weekend de selectie halen tegen Antwerp: "Waarom niet?"

De voorbije 12 maanden kreeg Yannick Aguemon af te rekenen met een pak blessureleed. De Fransman met Afrikaanse roots vocht telkens terug.

Hij heeft een volledige trainingsweek in de benen nadat hij een handvol weken geleden een scheurtje in de hamstrings opliep. De winger hoopt zondag deel uit te maken van de selectie tegen Antwerp FC.

Het seizoen 2020-2021 ging zo goed als volledig de mist in voor Aguemon. Hij liep vrij vroeg in die campagne een zware knieblessure op en kwam pas aan het einde van dat seizoen opnieuw boven water. In de eindfase van de voorbereiding op dit seizoen sloeg het noodlot opnieuw toe, toen hij een handvol dagen voor aanvang van de competitie op training een vrijschop trapte. “Een scheur in de hamstrings en zes weken out”, zegt Aguemon. “Frustrerend en vooral mentaal heel erg zwaar omdat ik nog niet zo lang geleden een zware revalidatie achter de rug had.”

Zelf beulde hij zich af op training om zo snel mogelijk terug te keren. “Dubbele oefensessies, een pak oefeningen, voldoende slapen, extra hard letten op mijn voeding… Ik liet echt niets aan het toeval over tijdens mijn revalidatie. Ik heb een goede trainingsweek in de benen waarin ik alles heb meegedaan met de jongens. Het voelt ook gewoon goed op het terrein.”

Zondagmiddag trekt OH Leuven naar de Bosuil. Aguemon hoopt op de bus richting Antwerpen te zitten. “Waarom niet? Ik ben pijnvrij en voel me goed. Het is uiteraard aan de coach om die keuze te maken. Maar ik voel me klaar om mijn medemaats te helpen minstens één puntje te rapen op het veld van Antwerp. Er wacht ons een lastige verplaatsing, zeker na die twee nederlagen op rij. Maar vorig seizoen wonnen we toch ook tegen Antwerp? We moeten die wedstrijd aanvatten zonder complexen.”