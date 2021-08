KV Oostende probeert gespannen relatie met refs te ontmijnen na verdwenen champagnefles: "Zijn voor ludieke acties, maar zouden nooit diefstal plegen"

Bij KV Oostende zijn ze evenzeer geschokt door het voorval met de verdwenen champagnefles van assistent-ref Kevin Monteny. Mits een bericht op de website proberen ze de situatie nu te verduidelijken.

Na de wedstrijd tegen Zulte Waregem bleek de champagnefles uit de frigo in de scheidsrechterskleedkamer verdwenen te zijn, ontdekte Het Nieuwsblad. Monteny had die mee voor zijn 200ste match in eerste klasse. Er ontstond tumult in de neutrale zone en ook trainer Alexander Blessin was er niet blij mee. Uiteindelijk keerde de fles terug in de kleedkamer, maar het gevoel leefde dat het gejen was omwille van de gespannen relatie met het scheidsrechtersdepartement.

KVO reageerde nu op zijn website: "KV Oostende heeft notie genomen van de berichtgeving in een dagblad in verband met een diefstal in de kleedkamer van de scheidsrechters. KVO benadrukt dat het om een misverstand gaat en heeft ook onmiddellijk de situatie rechtgezet en zich onmiddellijk na de wedstrijd verontschuldigd bij de wedstrijdofficials voor de ontstane verwarring."

"Wij zijn als club steeds te vinden voor ludieke acties maar vanzelfsprekend zou de club nooit zo ver gaan diefstal te plegen. Wij willen deze zaak dan ook achter ons laten en ons focussen op het verbeteren van de gespannen relaties met de scheidsrechters."