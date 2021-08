Marc Degryse: "Dán zie je dat Lang nog niet rijp is voor Oranje of de Premier League"

De 6-1 in AA Gent-Club Brugge blijft nazinderen. In Het Laatste Nieuws gaf analist Marc Degryse zijn ongezouten mening over onder meer Noa Lang.

De 22-jarige vedette van Club Brugge kwam -net als zijn ploegmaats- niet in het stuk voor en liet zich opmerken met enkele opstootjes. Marc Degryse was hard voor de Nederlander. "Hij heeft zichzelf uit de wedstrijd gespeeld. Eerst door zich te gaan irriteren aan het veld. Hij speelde met 'rubbertjes' waarschijnlijk? Net daardoor gleed hij zo vaak weeg." "Toen zijn acties bleven mislukken, raakte Lang opgenaaid door de treiterende Gent-fans en een provocerende Bolat." Lang beschuldigde Bolat op Instagram van racistische uitlatingen. "Het is in dit soort wedstrijden dat je ziet dat Lang nog niet klaar is voor Oranje of een club in de Premier League. Hij heeft nog wat stappen te zetten op dat vlak, hopelijk wijst Club Brugge hem daar op", besluit Degryse.