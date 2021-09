Anderlecht kreeg nog bod op middenvelder uit Nederland, maar weigerde

't Was het dagje wel op Neerpede. De telefoon van Peter Verbeke moet roodgloeiend gestaan hebben op het einde van de dag. Zelf kreeg hij nog zes spelers weg en er kwam nog een bod binnen op een speler die ze niet wilden laten gaan.

AZ Alkmaar deed een bod op Majeed Ashimeru om hem te huren, weet Sudpresse. De Ghanese middenvelder past echter nog in de plannen van Vincent Kompany en zelf zag hij een overgang ook niet zitten. Anderlecht weigerde resoluut.

Wie ook gebleven is, ondanks de komst van Christian Kouamé, is Isaac Kiese Thelin. Er werd geen concreet bod uitgebracht op de aanvaller, die mogelijk wel nog naar Turkije of de woestijn kan. Daar zijn de transfermarkten nog een week geopend.