Jonge verdediger van Standard kan in januari dan toch nog de overstap naar de Premier League maken

Het Engelse Brentford toonde in het slot van de mercato nog interesse in Hugo Siquet. Het bracht ook meteen een bod uit, maar de deal kon niet voor klokslag 12 uur afgerond worden. In januari zou het jeugdproduct van Standard wel nog de overstap kunnen maken.

De 19-jarige vleugelverdediger brak vorig seizoen door in de hoofdmacht van Standard, en was er tevens ook één van de weinige lichtpuntjes. Hierdoor kwamen verschillende buitenlandse clubs eens informeren. Eerder kwam OSC Lille al eens in Luik aankloppen, maar vooral Brentford beschikt over de beste papieren. Want volgens RMC Sport ging de deal tussen de jonge verdediger en de Engelse promovendus niet door vanwege een gebrek aan tijd. Uit deze informatie blijkt ook dat Siquet in januari de overstap naar de Premier League wel kan maken. 🇧đŸ‡ȘInfos #mercato:



Ces derniers jours, il y a bien eu des discussions entre le #Standard, #BrentfordFC, et l’entourage de Hugo #Siquet mais le deal n’a pu être conclu, faute de timing. Un deal pourrait avoir lieu en janvier, au bénéfice de toutes les parties…. À suivre. #RSCL pic.twitter.com/uM4HPJcVlM — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) August 31, 2021