Officieel: Cercle Brugge laat overbodige aanvaller in extremis nog naar Frankrijk vertrekken

Cercle Brugge zocht naar een oplossing voor de overbodige Alimami Gory, en heeft deze nu ook gevonden. De flankaanvaller zal (opnieuw) in de Franse tweede klasse op zoek gaan naar de nodige speelminuten.

De 25-jarige Fransman wordt namelijk door de Vereniging tot het einde van het seizoen verhuurd aan Paris FC. De linksbuiten kwam niet in de plannen van Yves Vanderhaeghe en co voor, en mocht dus ander oorden opzoeken. Vorig seizoen speelde hij al op huurbasis voor Troyes.

Cercle Brugge nam Alimami Gory in de zomer van 2019 over van AC Le Havre. Een succes werd deze overgang niet. Uiteindelijk kwam hij in België 21 keer in actie, daarin was hij goed voor twee doelpunten en evenveel assists.