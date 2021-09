Cyriel Dessers blikt terug op een bewogen week

Het was een bewogen week voor Cyriel Dessers. Bij een Nederlandse krant doet hij zijn relaas van de laatste dagen.

Tegenover Algemeen Dagblad vertelt hij het verhaal van een bewogen week. "Ik was deze week letterlijk al op weg naar CD Leganés in Spanje", verklaart Dessers immers. "Toen kwam Feyenoord en daar wilde ik heel graag heen. Dus toen ben ik omgekeerd en naar Rotterdam gegaan. Feyenoord speelt leuk voetbal. Ik kan doelpunten maken, ik heb loopacties en ik weet hoe ik druk moet zetten. Ik denk dat het hier kan klikken. Ik heb bijna alle wedstrijden van Feyenoord gezien dit seizoen. Eerst als liefhebber, maar later omdat ik natuurlijk wist dat er interesse was van de club."



Bij Dessers zal Feyenoord met het rugnummer 33 gaan spelen, zo maakte de club bekend.