Na de vijf grote competities geven JPL-clubs het meeste uit in heel Europa: met Antwerp en Club op kop

De clubs uit de Jupiler Pro League hebben de portefeuille wijd opengetrokken. In totaal gaven ze maar liefst 120 miljoen euro uit deze transferperiode. Goed voor een zesde plaats in Europa, na de vijf grote competities.

De Premier League: 1,3 miljard. De Serie A: 552 miljoen. De Bundesliga: 417 miljoen. De Ligue 1: 350 miljoen. De Primera Division: 285 miljoen. Daarna... België. Club Brugge gaf 35,5 miljoen uit, berekende HLN. Sowah (9 miljoen), Tajon Buchanan (5 miljoen), Jack Hendry (4 miljoen) en Nsoki (6,5 miljoen) zijn de grote slokoppen daarin. In totaal kwamen er 11 nieuwe spelers aan in Jan Breydel.

En dan was er nog Antwerp, dat met 22,3 miljoen ook zijn duit in het zakje deed. Nainggolan, Balikwisha, Engels, Dessoleil, Frey, Bataille, Dwomoh, Vines, Fischer, Yusuf, Eggestein... Dat loopt op. En Paul Gheysens had zelfs nog 12 miljoen willen uitgeven voor Arthur Cabral. In de plaats kwam Samatta, maar het is nog niet bekend hoeveel die kostte.