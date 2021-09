Gemiste kans voor Anderlecht? Jonge spits stond even op de radar, maar trekt naar Spanje

Het sportieve bestuur van paars-wit heeft deze zomer hun (transfer)werk succesvol afgerond. Alhoewel, hebben ze een unieke kans laten liggen?

Eerder deze mercato klonk het gerucht dat RSCA interesse toonde in Matthew Hoppe. Benito Raman werd zelfs als hulplijn ingeschakeld om zijn ex-ploegmaat te overtuigen voor een nieuw avontuur in het Lotto Park.

De 20-jarige spits staat in Amerika gekend als een groot toptalent en wilde niet spelen in de Duitse tweede klasse. Daarnaast had Schalke 04 dringend geld nodig. Tot een deal kwam het uiteindelijk niet.

De jonge spits heeft nu dan toch een oplossing gevonden. Hij trekt naar Spanje en tekent een contract voor vier seizoenen bij Mallorca.

ℹ️ FC Schalke 04 and @RCD_Mallorca have agreed a deal for the permanent transfer of @MatthewHoppe9.



Thank you for everything you did for the Royal Blues and all the best in Spain, Matthew! 🍀#S04