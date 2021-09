Transfernieuws en Transfergeruchten 01/09: Dessers - Caicedo - Kukharevych - Lemos Merladey - Keita

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen! Op 01/09 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over: Dessers - Caicedo - Kukharevych - Lemos Merladey - Keita

Officieel: Charleroi stuurt nieuwkomer meteen door naar RWDM

Aboubakar Keita (23) wordt door Charleroi voor de rest van het seizoen verhuurd aan RWDM. De Ivoriaanse middenvelder kwam eerder deze zomer nog over van OHL, maar bij de Carolo's past hij op dit moment niet in de plannen van Edward Still.

Cyriel Dessers maakt met kwinkslag kennis met Feyenoord-aanhang: "No words, but deeds"

Niet Leganés, maar Feyenoord werd de nieuwe bestemming voor Cyriel Dessers (26). De spits gaat in Rotterdam op zoek naar speelminuten, nadat hij bij Racing Genk te weinig aan de bak kwam. (Lees meer)

OFFICIEEL: Beerschot huurt Uruguayaanse international van Fenerbahçe

Beerschot heeft alsnog een centrale verdediger gevonden. Fenerbahçe maakt bekend dat Mauricio Lemos het seizoen op huurbasis afwerkt bij Beerschot. (Lees meer)

Mykola Kuharevych is de nieuwe spits van OH Leuven

De 20-jarige Mykola Kuharevych maakt het seizoen vol bij OH Leuven. De 1m93 grote Oekraïense targetspits wordt voor één seizoen gehuurd van ESTAC Troyes uit de Franse Ligue 1. (Lees meer)

Beerschot haalt op de valreep nog middenvelder Moises Caceido

Beerschot heeft op het nippertje dan toch nog een transfer bekendgemaakt. Middenvelder Moises Caicedo komt een jaar over op huurbasis. (Lees meer)