Voormalig prof van Moeskroen vindt dat Charles De Ketelaere een uniek profiel heeft

Charles De Ketelaere is momenteel actief bij de U21 van België maar leunt dicht aan tegen een vaste plek in de selectie van de hoofdmacht. Dit heeft voormalig verdediger van Moeskroen Alexandre Teklak ook gezien.

"Hij heeft een uniek profiel, want hij kan op elke positie in de aanval spelen én op de flanken. Hij is heel intelligent en heel matuur, zowel op als naast het veld", klinkt het bij RTBF. "Hij deed bij Club ook al heel wat internationale ervaring op en gaat goed om met de druk. Maar hij moet naar het buitenland, binnen maximum een jaar, om zijn bagage uit te breiden. Hij moet constanter worden en ook beslissender, want zijn statistieken zijn onvoldoende gezien zijn speeltijd."



Aan dit laatste is hij dit seizoen al volop aan het werken want hij was in zes competitiematchen al goed voor drie goals en twee assists.