Goed nieuws uit Oostende: succescoach verlengt contract tot 2024: "Nieuwe Theate's en Hendry's moeten nu opstaan"

KV Oostende kwam de voorbije weken enkele keren op een negatieve manier in de media, donderdagavond hadden de kustboys goed nieuws te melden. Een opsteker van jewelste: Alexander Blessin heeft zijn contract bij KV Oostende verlengd tot medio 2024.

Het huidige contract van de energieke Duitser liep aan het einde van dit seizoen af. Ondanks heel wat interesse bleef Blessin KV Oostende trouw. Vorig jaar loodste Blessin Oostende naar een historische vijfde plaats in de reguliere competitie. In de play-offs werd net naast Europees voetbal gegrepen.

Op de clubwebsite gaven CEO Gauthier Ganaye en Alexander Blessin een reactie bij de contractverlenging.

Gauthier Ganaye: “Er zijn na het einde van vorig seizoen veel geruchten geweest over de toekomst van Alex. We hadden vertrouwen in hem toen we hem afgelopen zomer aanstelden en hij leverde de speelstijl die we wilden en de resultaten waren zelfs boven verwachting. Ja, het is geen geheim dat verschillende clubs in de zomer naar zijn diensten informeerden. Maar vóór dat de voorbereiding op het nieuwe seizoen startte, zaten we samen met Alex en bereikten we al een eerste akkoord om zijn contract bij de club te verlengen tot 2024. We zijn deze reis samen een jaar geleden begonnen en ik ben verheugd om met hem te blijven werken aan het verbeteren van KV Oostende.

In het voetbal, vooral als een team succesvol is, komen en gaan de spelers. Het belangrijkste is voor ons als club om stabiliteit op te bouwen en vast te houden aan onze visie. Nu is het tijd voor nieuwe helden om op te staan!”



Alexander Blessin: “Er werd de afgelopen maanden veel gespeculeerd over mijn toekomst, maar ik heb er nooit een geheim van gemaakt dat ik open stond voor een verlengd verblijf bij KVO. Hier kan ik het voetbal brengen dat ik zélf wil spelen en weet ik dat ik gesteund word door Gauthier en het bestuur. Toen we vorig seizoen met 2 op 12 begonnen, was er nooit paniek, terwijl dat bij veel andere clubs wél het geval zou zijn geweest. Wetende dat het bestuur jouw manier van werken volledig ondersteunt en daarin meegaat, brengt een zekere rust bij een trainer. Ik ben een loyaal persoon en dit nieuwe contract biedt stabiliteit, zowel voor mezelf als voor de club. Nu is het aan mij en mijn staf om op dit elan door te gaan en de vele jonge spelers beter te maken. Nu moeten de nieuwe Theate’s en Hendry’s opstaan. We zijn in ieder geval op de goede weg en blijven hard verder werken.”