Mario Been gaat opnieuw aan de slag bij Nederlandse club

Mario Been coachte tussen 2011 en 2014 bijna 150 wedstrijden van Racing Genk. Na omzwervingen in Turkije en Cyprus zat de aimabele Nederlander sinds 2017 zonder club.

Mario Been (57) vult tegenwoordig zijn dagen als analist voor de Nederlandse televisie. Daarnaast zal hij per direct ook fungeren als bestuurslid technische zaken bij Excelsior Rotterdam, de club waar Been eerder ook als speler en T1 aan de slag was.

🆕 𝗠𝗮𝗿𝗶𝗼 𝗕𝗲𝗲𝗻 𝗻𝗶𝗲𝘂𝘄 𝗯𝗲𝘀𝘁𝘂𝘂𝗿𝘀𝗹𝗶𝗱, 𝗥𝗼𝗯𝗶𝗻 𝘃𝗮𝗻 𝗚𝗮𝗹𝗲𝗻 𝗹𝗲𝗴𝘁 𝘁𝗮𝗸𝗲𝗻 𝗻𝗲𝗲𝗿

Oud-Excelsior trainer Mario Been wordt aangesteld als bestuurslid technische zaken van Excelsior Rotterdam. 👇



🔗 https://t.co/LxVXKvFUz7



💪⚫🔴 #samensterk pic.twitter.com/Mxg72vK5WD — Excelsior Rotterdam (@excelsiorrdam) September 1, 2021

"We wilden iemand die weet wat er in de voetbalwereld speelt en de markt goed kent. We kwamen uit bij Mario Been, een bekende in de voetbalwereld, maar ook iemand die als oud-speler en -trainer een speciale band heeft met onze club. We hebben een aantal keer met hem aan tafel gezeten en hij was direct enthousiast. Wij zijn blij dat we hem als portefeuillehouder technische zaken kunnen presenteren", aldus voorzitter Bob de Lange op de clubwebsite.

Excelsior staat met zeven op twaalf momenteel op de vierde plaats in de Nederlandse Eerste Divisie.