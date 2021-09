Analist ziet Priske zijn systeem nog veranderen bij Antwerp: "Dat deed hij in Denemarken ook"

Brian Priske heeft van zijn bestuur alles gekregen om er een goed seizoen van te maken. Nu moet hij de juiste opstelling nog vinden.

Met Ally Samatta erbij heeft Priske nu ook drie centrumspitsen. Geen overbodige luxe, vindt Patrick Goots. “Priske beschikt nu voorin over drie verschillende types”, aldus Goots in GvA. “Frey is meer een woelwater, die met zijn speelstijl - bij een lange bal het duel opzoeken - het dichtst bij Mbokani aanleunt. Hij staat geen moment stil en heeft een neus voor goals."

"Eggestein toonde tegen de dubbele muur van Omonia Nicosia dat hij prima een bal kan bijhouden. Nu nog zijn doelpuntje meepikken. En vooral: leren omgaan met de snoeiharde concurrentie. Al zou het best kunnen dat Priske, nu hij over de mogelijkheden beschikt, naar een systeem met twee spitsen ­evolueert. Deed hij in ­Denemarken ook.”