STVV helpt hardnekkig gerucht de wereld uit: "Normaal gesproken reageren wij niet op speculaties"

Er werd de afgelopen dagen duchtig gespeculeerd over een ontslag van Bernd Hollerbach. Door het transferbeleid zou de Duitser zijn ontslag hebben gegeven bij bij de Kanaries. In een officieel statement laat STVV duidelijk weten dat hier niets van klopt.

Hollerbach trok de voorbije weken al enkele keren aan de alarmbel. STVV moest heel wat versterkingen aan boord halen om competititef te zijn. Woensdag deed het gerucht de ronde dat de Duitser uit onvrede met het transferbeleid zijn ontslag had aangeboden bij de Kanaries.

Op de clubwebsite stelt STVV duidelijk dat dit onwaar is. "Normaal gesproken reageren wij niet op speculaties in de pers, maar er doet een gerucht de ronde waar wij graag op in willen gaan", klinkt het. Waarna sportief directeur Andre Pinot en Bernd Hollerbach zelf de STVV-aanhang geruststellen.

"Wij, Bernd en het bestuur zijn tevreden met de groep spelers die we hebben en op zoek naar mogelijke versterkingen om onze selectie te versterken. Ik wil jullie geruststellen dat wat de pers ook zegt wij altijd de verzoeken van de coach respecteren en samen de oplossing vinden. " aldus sportief directeur Andre Pinto.



Bernd Hollerbach: " Ik ben de hoofdtrainer van Kanaries, dat was ik gisteren, dat ben ik vandaag, Ondanks de onware berichten die woensdag opdoken dat ik ontslag had genomen bij STVV, vond ik het belangrijk om alle STVV fans te laten weten dat ik blijf en me volledig inzet om zo hard mogelijk te werken voor de geweldige fans van STVV om in de juiste richting vooruit te gaan."