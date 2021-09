Voor veel geld gekocht, voor weinig verkocht... Antwerp en Club spannen de kroon: "Ze hebben elkaar zitten opjagen"

Er is voor veel gekocht en voor weinig verkocht, dat is de conclusie als de transfercijfers van de voorbije mercato in de Jupiler Pro League onder de loep genomen worden. Dat Club Brugge en Antwerp zwaar uithaalden, heeft daar ook iets mee te maken.

Club en Antwerp gaven samen maar liefst 55 miljoen uit. "Een verklaring? Grootheidswaanzin", zegt een anonieme makelaar in HLN. "Het is toch duidelijk dat Club Brugge en Antwerp elkaar de duvel hebben aangedaan. Ze hebben elkaar zitten opjagen. En zo ook de prijzen. Als Antwerp niet zo had uitgepakt op de transfermarkt, geloof ik nooit dat Club Brugge Jack Hendry zou zijn gaan halen. Pure nervositeit." Jesse De Preter, voorzitter van het BFFA, vindt het dan weer niet overdreven. "Ik denk niet dat ze te hoge transferprijzen hebben betaald. Het zijn gewoon véél transfers geweest, misschien door die onderlinge wedloop. Daardoor krijg je gewoon de indruk dat er te veel betaald is, terwijl de realiteit anders is."