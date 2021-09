Analist kritisch: "Martinez blijft dezelfde, maar ook hij weet het ..."

De Rode Duivels spelen zondagavond hun vijfde WK-kwalificatieinterland alweer. Tsjechië is de tegenstander van dienst.

De 'heenwedstrijd' in Tsjechië enkele maanden terug zorgde voor een 1-1 gelijkspel tegen een van de revelaties van het EK.

Nu moeten de Duivels in het Koning Boudewijnstadion wel in staat geacht te worden te winnen, om zo een reuzenstap te zetten richting WK in Qatar.

Niet bang

"We moeten toch niet bang zijn, zeker?", is Geert De Vlieger duidelijk in De Zondag. Hij beseft dat er moet gewonnen worden.

"Martinez blijft dezelfde, maar ook hij weet dat het einde van een cyclus stilaan nadert", aldus nog de analist.