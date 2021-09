Antwerp maakt Europese spelerslijst bekend: aanvoerder ontbreekt, Samatta is er wel bij

Volgende week start voor KRC Genk en Antwerp de Europa League. The Great Old maakte zijn spelerslijst zonet bekend, daarin enkele opvallende afwezigen. Faris Haroun zal alvast niet in actie komen.

Donderdag 16 september start Antwerp zijn Europese campagne met een verplaatsing naar Olympiakos. Het maakte zonet zijn spelerslijst bekend. En volgens Het Laatste Nieuws was daarin geen plaats voor Faris Haroun. De 35-jarige middenvelder kwam dit seizoen wegens een kuitblessure nog niet in actie. Brian Priske en co willen dan ook liever geen risico’s nemen met hem. Daarnaast ontbreekt ook de naam van Abdoulaye Seck. De verdediger verschijnt nog nauwelijks in de basis bij Antwerp en wil vertrekken. Concrete interesse blijft voorlopig wel nog uit. Ally Samatta verschijnt dan wel weer in de ingediende spelerslijst.