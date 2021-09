Didier Lamkel Zé blaakt van het vertrouwen: "Dubbele cijfers behalen" en "Voel geen druk na betreden van het veld"

De transfer van Didier Lamkel Zé naar het Slovaakse DAC 1904 is nu ook officieel helemaal rond. Antwerp is dan toch nog verlost geraakt van zijn enfant terrible. Hij reageerde al kort op zijn nieuwe avontuur, en spreekt onder meer ambitieus over het behalen van dubbele cijfers.

Bij de Slovaakse vice-kampioen zijn ze alvast trots met de komst van de 24-jarige Kameroener: “Op de laatste dag van onze transferperiode slaagde onze club er in om een huzarenstukje te verwezenlijken. Didier Lamkel Zé zal een seizoen op huurbasis voor ons komen spelen”, klinkt het op de website.

Ook het woelwater van Antwerp is blij dat hij aan een nieuw hoofdstuk kan beginnen: “Ik beschouw dit als de juiste stap in mijn carrière. Ik moet nog wel met de trainer babbelen over de doelen van deze club. Hier wil ik absoluut niet slechter eindigen dan de top drie.”

Daarnaast beschikt de aanvaller ook over torenhoge ambities: “Ik wil hier dubbele cijfers behalen, zowel goals als assists. Ik wil terug geselecteerd worden voor het nationale elftal van Kameroen. Dat ik de meest waardevolle speler in de competitie zal zijn? Dat stoort me niet. Ik ben een voetballer die geen druk voelt na het betreden van het veld.”