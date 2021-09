Teleurgestelde Van Gaal richt zich tot media én zijn eigen spelers: "Volgens mij zijn wij toch allemaal Nederlanders?"

In Nederland heeft de bondscoach zowat hetzelfde probleem als in België veel clubcoaches hebben. Een dag voor de match lijkt iedereen al de opstelling te weten.

Van Gaal baalt van de lekken in zijn kleedkamer, want hij vindt dat het van weinig patriotisme getuigt. Ik vind het heel erg als media de opstelling prijsgeven", zei Van Gaal op zijn persconferentie. "Als je van de bondscoach hoort dat hij dat niet graag heeft... Volgens mij zijn 'wij' allemaal Nederlander en moeten wij mét elkaar Turkije verslaan. Dan begrijp ik het niet."

Van Gaal keek daarbij ook naar zijn spelerskern. "Maar het zij zo, we leven in Nederland en daar is de cultuur zo", vervolgde hij. "Ik probeer er alles aan te doen om de opstelling niet te lekken."