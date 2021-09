Voormalige aanvaller van AA Gent doet het uitstekend in de Bundesliga

In 2015 plukte Liverpool de toen 18-jarige Taiwo Awoniyi weg uit zijn thuisland. De Nigeriaanse spits werd de daaropvolgende seizoenen steevast verhuurd. Deze zomer verliet hij Liverpool definitief, Union Berlin had 6,5 miljoen veil voor Awoniyi.

Taiwo Awoniyi (24) belandde via uitleenbeurten aan Moeskroen en AA Gent twee seizoenen in de Jupiler Pro League. In 61 wedstrijden was de bonkige spits goed voor twintig doelpunten en zeven assists.

Dat hij over torinstinct beschikt, liet Awoniyi de voorbije weken ook bij Union Berlin zien. Awoniyi trof tot dusver drie keer raak in evenveel Bundsliga-wedstrijden.

Mede dankzij de goals van Awoniyi is Union Berlin met vijf op negen voortvarend gestart aan het seizoen.