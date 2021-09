📷 PSV tipt Roberto Martinez over Jonge Rode Duivel: "Toekomstige A-international?"

PSV beschikt over heel wat internationals in de rangen. Daarnaast kwamen ook enkele jonge jongens voor het eerst in actie bij de beloften, waaronder landgenoot Yorbe Vertessen. De Nederlandse club is alvast trots op deze youngsters en droomt nu al van meer.

Yorbe Vertessen stond vorige week zelfs aan het kanon in de EK-voorronde tegen Turkije. De 20-jarige aanvaller maakte de wedstrijd helemaal dood en zette de 0-3 eindstand op het bord. Hierdoor beschikken onze Jonge Duivels met een 6 op 6 over een uitstekend rapport. Deze goede prestatie is zijn club ook niet ontgaan. Het jeugdproduct werd, samen met Fode Fofana (debutant bij Jong Oranje), in de bloemetjes gezet: “Toekomstige A-internationals?” Het vertrouwen van de club in hun jonkies is dus groot, Vertessen is dan ook zeer sterk aan het nieuwe seizoen begonnen. Bij zijn Nederlandse werkgever kwam hij dit seizoen al vijfmaal in actie. Vooral zijn inzet en werkkracht maken van hem een populaire speler bij de Lampenclub. Toekomstige A-internationals? 👀



𝗬𝗼𝗿𝗯𝗲 𝗩𝗲𝗿𝘁𝗲𝘀𝘀𝗲𝗻

Debuut Jong België 🇧🇪 (+⚽️)@fodefof8

Debuut Jong Oranje 🇳🇱



Gefeliciteerd, boys! 🤝 pic.twitter.com/J9WOE0ruC2 — PSV (@PSV) September 8, 2021