Dit is het plan van Anderlecht met Adrien Trebel, de best betaalde belofte ter wereld

Adrien Trebel is deze zomer niet weggeraakt bij Anderlecht en een rehabilitatie bij de A-ploeg zit er ook niet meer in. De duurst betaalde speler van Anderlecht gaat dus bij de beloften aan de slag moeten.

Gisteren speelde hij met een selectie beloften tegen RFC Rapid Symphorinois, waar met 0-3 gewonnen werd en Trebel de derde goal scoorde. De beloften speelden maandag hun eerste officiële match al op het veld van STVV, maar daar mocht Trebel nog niet meedoen omdat het op kunstgras was en dat niet te best is voor zijn knie, weet Het Nieuwsblad.

Anderlecht gaat hem dus wel gebruiken bij de beloften, waar hij een leidende rol zal hebben tussen de jonge gasten. Het is een belangrijk jaar voor de paars-witte beloften, want de eerste vier mogen volgend seizoen in 1B voetballen. Ook daar zou Trebel - die na dit seizoen nog één jaar contract heeft - zich nog kunnen nuttig maken als hij blijft, want er mag één speler ouder dan 23 opgesteld worden.