Pep Guardiola verbaast met uitspraak: "Als Nederland ooit een trainer nodig heeft..."

Pep Guardiola gaf een tijdje geleden al aan dat hij in 2023 wil stoppen bij Manchester City. Na een break zou hij dan graag een nationale ploeg onder zijn hoede nemen.

Het was in een interview met The Athletic dat Pep Guardiola te kennen gaf binnen twee jaar te willen stoppen bij City.

Bij de aanstelling van een nieuwe trainer bij Oranje werd de naam van Pep Guardiola genoemd, maar zover kwam het (nog) niet.

In de documentaire Força Koeman sprak hij erover met Ronald Koeman. “Het positiespel en de vleugelspelers in Nederland zijn niet meer zo goed, toch? Maar als Nederland ooit een trainer nodig heeft…hier ben ik”, zei Guardiola. “Maar dan wordt jij mijn assistent!"

Koeman kan daar best in mee. "Ik wil voor niemand assistent zijn, behalve voor jou. Als je me wilt ontslaan, dan ontsla je me."