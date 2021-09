Moet Priske stilaan vrezen voor job bij Antwerp? "Iedereen heeft tijd genoeg gehad" en "Gheysens loopt nerveus, maar ..."

In de rechterkolom van de stand in de Jupiler Pro League en Europees onderuit op bezoek bij Olympiakos, nadat het ook in de voorrondes al ei zo na verkeerd liep. De tijd lijkt stilaan op bij Royal Antwerp FC.

Zondag wacht Seraing, daarna met Genk en Union nog twee erg pittige wedstrijden in een al niet te bijster goede start van het seizoen. Druk op de ketel? En dus klinkt het op de Bosuil dat er dringend punten nodig zijn. Voorzitter Gheysens zou al erg nerveus rondlopen, iedereen zou tijd genoeg hebben gehad. Tijd om te oogsten dus? "Gheysens is altijd nerveus, dus knoop daar geen conclusies aan vast", klinkt het in Het Laatste Nieuws.





