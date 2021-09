Pro League maakt werk van nieuwe CEO: "Een van de mooiste opdrachten in ons land"

De Pro League is sinds vandaag officieel op zoek naar een nieuwe CEO. Een selectiecomité en een extern bureau moeten de zoektocht leiden.

CEO Pierre François neemt afscheid van de Pro League. Hij helpt ook in de procedure om een opvolger te vinden.

Vanaf volgend seizoen moet de nieuwe CEO langzaam maar zeker aan zijn job beginnen. "De Belgische competitie is uitgegroeid tot dé opleidingscompetitie van Europa", aldus voorzitter Peter Croonen in een communiqué. "Daarachter zit een dynamisch team met de knowhow om het Belgisch profvoetbal verder te innoveren en positioneren in de evoluerende context van vandaag.”

Eind juni 2022 zwaait François af als CEO van de Pro League. "De functie van CEO van de Pro League is zonder twijfel één van de mooiste opdrachten die de sportwereld in ons land te bieden heeft", klinkt het bij François.