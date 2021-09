Cercle Brugge neemt afscheid van oud-speler Jackie De Caluwé

Jacques 'Jackie' De Caluwé is overleden. De oud-speler van Cercle Brugge stierf maandag. Hij werd 87 jaar oud.

Jackie De Caluwé was aangesloten bij Cercle van 1946 tot 1966. Hij speelde sinds zijn debuut in het seizoen 1951-1952 maar liefst 354 officiële wedstrijden voor Cercle en bekleedt daarmee de zesde plaats in de Cercle-geschiedenis.

Door een zware blessure moest hij noodgedwongen stoppen met voetballen. Hij zette zijn carrière verder als trainer van onder andere Eeklo, Blankenberge, Zedelgem, Loppem en Koekelare. In het seizoen 1973-1974 was hij ook één jaar assistent van trainer Han Grijzenhout bij Cercle Brugge.

“De voltallige Cerclefamilie biedt de familie en vrienden van Jackie hun oprecht blijken van medeleven aan”, klinkt het op de website van de club.