Priske maakt zich geen zorgen om Nainggolan, maar: "Uiteraard verwacht iedereen meer van hem"

Woensdagavond staat Brian Priske met Antwerp oog in oog met Racing Genk, waar de Deen als voetballer nog actief was. Na de moeizame zege tegen Seraing wil Antwerp tegen de bekerwinnaar uitpakken met een sterke prestatie.

Al beseft Brian Priske dat Genk over heel wat kwaliteit beschikt. "Ze zijn ingespeeld op elkaar en zijn offensief ijzersterk. Hoe we Onuachu gaan afstoppen? Een tegen een is dat moeilijk, dus we zullen dat in groep moeten doen. Maar we weten ook dat Genk een ploeg is die veel kansen weggeeft", aldus Priske in GvA.

Antwerp heeft het tot dusver moeilijk in de Jupiler Pro League. Met de rangschikking is de Deense T1 van de Great Old vooralsnog niet bezig. "Prestaties en ontwikkeling van mijn team zijn nu het belangrijkste. We willen punten pakken, maar op de juiste manier. Pas op het einde van het seizoen kijk ik naar het klassement."

Radja Nainggolan werd de voorbije twee wedstrijden telkens gewisseld en lijkt nog niet in topvorm te verkeren. "Uiteraard verwacht iedereen veel meer van Radja, maar vergeet niet dat hij twee maanden niets deed. Hij moet bovendien ook groeien in ons systeem. In Italië speelde hij veeleer als nummer tien, bij ons staat hij wat lager op het veld", besluit Priske.