Debat van de week: wat denken jullie over het mogelijke nieuwe competitieformat? (En u heeft geloof in de Belgische teams in Europa!)

Ook deze week debatteren we graag en vragen we ook uw mening. Want die telt! Ook in het nieuwe voetbalseizoen dat ondertussen is begonnen!

Vorige week polsten we naar de kansen van de Belgische ploegen in Europa dit seizoen in de diverse groepsfases. Voor Club Brugge ziet u het niet meteen goedkomen in een erg lastige poule, maar de berichten voor Genk en Antwerp zijn veel positiever. Wat Gent betreft zal het een dubbeltje op zijn kant worden voor u. Deze week hebben we het graag over het competitieformat nog een keer, nu er een plan op tafel ligt van een auditbureau. 1A met 12 ploegen en dan play-offs zonder halvering van de punten is het nieuwe plan. Wat vinden jullie daarvan? Wij horen graag uw mening, laat ze dus zeker horen!

Het ideale competitieformat? U bent niet ingelogd! Klik hier om u aan te melden... Zoals nu (18 ploegen, play-offs met halvering van de punten) 0% Het plan dat voorligt (12 ploegen, play-offs zonder halvering) 20% Het format tot twee jaar geleden (16 ploegen, ruimere play-offs met halvering) 13% Een format met 16 ploegen met play-offs en zonder halvering van de punten 13% Een gewone competitie met 18 ploegen, zonder play-offs 43% Een gewone competitie met 16 ploegen, zonder play-offs 3% Nog een ander format (laat in reacties weten wat!) 7% Stem Je kan nog stemmen tot 25/09/2021 11:00.