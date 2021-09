Antwerp FC tegen Racing Genk levert altijd spektakel op

Deze week staan er in de Jupiler Pro League twee inhaalwedstrijden van speeldag 5 op het menu. De eerste is Antwerp FC tegen KRC Genk. Beide ploegen kunnen bij winst een mooie sprong in het klassement maken. Antwerp kan gedeelde derde worden met 14 punten. Genk kan de leiding nemen samen met Brugge.

Onuachu Vorige week tegen STVV werd nog maar eens duidelijk hoe belangrijk Paul Onuachu voor KRC Genk is. De topschutter verlengde pas zijn contract met een jaar tot medio 2024 en zal zich momenteel dus weer helemaal focussen op Genk. Dat is slecht nieuws voor Antwerp, dat nog steeds op zoek is naar haar beste vorm. Terwijl de Limburgers met Onuachu duidelijk op hun sterkst zijn. Daarbovenop won Genk drie van haar laatste vier ontmoetingen met Antwerp. Spektakel Antwerp – Genk zorgt voor spektakel, zoveel is duidelijk. In de laatste zeven duels tussen de twee ploegen werden er maar liefst 32 (!) doelpunten gescoord. Dat is goed voor een gemiddelde van 4.6 doelpunten per wedstrijd. KRC Genk Van die 32 doelpunten werden er in totaal 19 gescoord door de Limburgers. Als Genk op dat elan doorgaat, zullen we woensdagavond weer heel wat doelpunten mogen aanschouwen. Enkele bettips KRC Genk wint (notering van 2.25) Beide ploegen scoren (noetring van 1.55) KRC Genk scoort meer dan 1.5 doelpunten (notering van 1.76)





Volg Antwerp - KRC Genk live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45.